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Царьград

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Исчезло оружие на 62 миллиона долларов: Генеральный инспектор Пентагона отчитался о поставках на Украину

Исчезло оружие на 62 миллиона долларов: Генеральный инспектор Пентагона отчитался о поставках на Украину

По данным генерального инспектора министерства обороны США, на Украине исчезает американское вооружение на миллионы долларов.

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