С 1 октября в Нижегородской области выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а глава фракции «Справедливая Россия» в областном Заксобрании Татьяна Гриневич связала проблемы отрасли с коррупцией и хищениями, из-за которых сети изнашиваются втрое быстрее, чем их заменяют.