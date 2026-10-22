С 1 октября в Нижегородской области выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а глава фракции «Справедливая Россия» в областном Заксобрании Татьяна Гриневич связала проблемы отрасли с коррупцией и хищениями, из-за которых сети изнашиваются втрое быстрее, чем их заменяют.
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