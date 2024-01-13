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Медвежий угол

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Пассажиров новосибирской подземки атаковали многонациональной пропагандой

Пассажиров новосибирской подземки атаковали многонациональной пропагандой

В подземных переходах недоумевающих горожан помимо немногих представителей коренных народов встречали свежеиспечённые "соотечественники" - таджики, узбеки, иракцы, памирцы, грузины, азербайджанцы и так далее.

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Комментарии
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Александр Попов
БАРАНОВ пешком по ДОМАМ.
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2 час.
Ингерман Ланская
трепло, непи.ди о чём не знаешь. в пиндосии за продажу наркоты - от 1 года до 20 лет... при максимальном раскладе - пожизненное ...учи буквать, егешник
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4 мин.
Ингерман Ланская
что и получаем сегодня....
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4 мин.

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