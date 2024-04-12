Главного тренера тульского "Арсенала" Сторожука дисквалифицировали на один матч

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал" Александра Сторожука дополнительно дисквалифицировали на один матч Первой лиги условно, как передает "Матч ТВ".
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