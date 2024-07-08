Володин о результатах выборов в Нацсобрание Франции: Макрону указали на дверь

Президенту Франции Эммануэлю Макрону указали на дверь. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, который прокомментировал результаты состоявшихся выборов во французское Национальное собрание.
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