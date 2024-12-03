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Курские новости

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В Сети появились кадры разрушенного ВСУ села Веселое Курской области

В Сети появились кадры разрушенного ВСУ села Веселое Курской области

Некогда многолюдное село с несколькими сотнями жителей после нападения ВСУ превратилось в опустошенную локацию из игры в жанре постапокалипсисВ Сети появились кадры разрушенного села Веселое Глушковского района Курской области.

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