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Жозе Моуринью: «Лацио» забил полугол. «Рома» проиграла незаслуженно, как и «Аталанте», «Наполи»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча с «Лацио» (0:1) в Серии А. Португальский специалист отказался отвечать на вопросы из студии DAZN и дал интервью только репортеру на «Стадио Олимпико».

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