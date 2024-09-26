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Российский офицер рассказал, на чём держится остающаяся в Угледаре группировка ВСУ

Российский офицер рассказал, на чём держится остающаяся в Угледаре группировка ВСУ

Обороняющие Угледар подразделения ВСУ пытаются удержатся в городе, так как находятся в информационном вакууме и не знают, что происходит даже рядом, рассказал офицер ВС РФ с позывным Витязь, который участвует в освобождении города.

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