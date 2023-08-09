Я понимаю, что к Сталину относятся по-разному. Слишком много крови было в его эпоху. Вот в эпоху Брежнева, например.
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