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В Могадишо прогремели два взрыва, есть жертвы

В Могадишо прогремели два взрыва, есть жертвы

Мощный взрыв прогремел в Могадишо во вторник, 18-го января. Об этом сообщил портал Somali Guardian. Согласно обнародованной информации, террорист привел в действие взрывное устройство рядом с солдатской чайной возле военного учебного центра.

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