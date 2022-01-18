В Могадишо прогремели два взрыва, есть жертвы

Мощный взрыв прогремел в Могадишо во вторник, 18-го января. Об этом сообщил портал Somali Guardian. Согласно обнародованной информации, террорист привел в действие взрывное устройство рядом с солдатской чайной возле военного учебного центра.
Мощный взрыв прогремел в Могадишо во вторник, 18-го января. Об этом сообщил портал Somali Guardian. Согласно обнародованной информации, террорист привел в действие взрывное устройство рядом с солдатской чайной возле военного учебного центра.
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