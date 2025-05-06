«Я лучше съем просроченную еду, чем вернусь». Отречение не помогло — Анну Нетребко отменяют в Европе, теперь ждем оперную диву в России

Пока в Россию начинают по-тихому возвращаться так называемые «испуганные патриоты» из числа звёзд отечественного шоу-бизнеса, поневоле возникает вопрос: а когда на горизонте снова появится знаменитая сопрано Анна Нетребко? Не потому что мы скучаем — скорее, из спортивного интереса.