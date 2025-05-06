Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Я лучше съем просроченную еду, чем вернусь». Отречение не помогло — Анну Нетребко отменяют в Европе, теперь ждем оперную диву в России

«Я лучше съем просроченную еду, чем вернусь». Отречение не помогло — Анну Нетребко отменяют в Европе, теперь ждем оперную диву в России

Пока в Россию начинают по-тихому возвращаться так называемые «испуганные патриоты» из числа звёзд отечественного шоу-бизнеса, поневоле возникает вопрос: а когда на горизонте снова появится знаменитая сопрано Анна Нетребко? Не потому что мы скучаем — скорее, из спортивного интереса.

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Комментарии
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Игорь Ткачук
Аня, переходи на Вискас!
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1 час.
М
ММ
Да без проблем! Накормить ее просроченной едой прямо в Шереметьево!
Ответить
30 мин.
Людмила Иванова
Как же надо не любить Родину-Россию, чтобы согласиться питаться помоями! Вот из-за рта помои и льются! Голос еще не потеряла? Уже близко…..
Ответить
12 мин.
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