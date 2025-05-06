Королева дубляжа с яркой кинокарьерой: 64-летие отмечает актриса Любовь Германова

В среду, 7 мая 2025, исполняется 64 года советской и российской актрисе Любови Германовой. Ее имя может быть знакомо не всем кинозрителям, но ее голос слышал практически каждый российский телезритель — именно она озвучивала Дану Скалли из «Секретных материалов», Хелен Хант в фильме «Чего хотят женщины» и десятки других известных голливудских актрис.