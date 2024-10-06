Орбан заявил о намерении «забрать» Брюссель у бюрократов

Нельзя отказываться от Брюсселя, необходимо забрать его из рук бюрократов и передать европейскому народу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 6 октября сообщает пресс-служба правящей партии «Фидес».
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