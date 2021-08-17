ИЗВЕСТИЯ iz

6 144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Уверен , что 5.5 миллиардов долларов вложенными европейскими компаниями в строительство СП-2 обязательно решат все п...Эксперт прокоммен...
  • олег олейник
    Существует целый набор "аргументированных" заявлений по обвинению России в агрессии , оккупации или других противопра...У двух американск...
  • Борис Осипов
    У двух американск...

Пострадавшие от паводков или пожаров жители ДФО получат выплаты к сентябрю

Пострадавшие от паводков или пожаров жители ДФО получат выплаты к сентябрю

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил губернаторам регионов, которых коснулись паводки или лесные пожары, осуществить выплаты пострадавшим жителям до 1 сентября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх