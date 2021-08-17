Пострадавшие от паводков или пожаров жители ДФО получат выплаты к сентябрю

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил губернаторам регионов, которых коснулись паводки или лесные пожары, осуществить выплаты пострадавшим жителям до 1 сентября.