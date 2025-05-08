Касаткина — о смене гражданства: чтобы жить спокойно и счастливо

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Ну, а что вы, господа жаждали от неё услышать? Что она добивалась мировых побед во славу Родины? Вам обязательно, чтобы она врала и вы, зная это, с ней умилительно  соглашались? Да, она, как и многие, рвалась к победам, чтобы обеспечить себе в дальнецшем спокойное и безбедное скществование. Ей до всех нас особого дела-то и не было. Если не считать, что почести всем азартным людям, каковыми являются все спортсмены высокого уровня, тоже нравятся. Без них успеха не бывает. А успех входит в набор обязательных смыслов жизни, в которых воспитана практически всё это  либерализированное поколение.
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