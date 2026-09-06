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Шоу-бизнес: Сидел на антидепрессантах и мечтал, чтобы его перестали ассоциировать с «Контрольной закупкой»: Как живётся в Израиле Антону Привольному

Шоу-бизнес: Сидел на антидепрессантах и мечтал, чтобы его перестали ассоциировать с «Контрольной закупкой»: Как живётся в Израиле Антону Привольному

Он вовсе не собирался становиться телеведущим, да и о славе особенно не мечтал, но больше 12 лет он был одним из самых любимых и узнаваемых лиц Первого канала.

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