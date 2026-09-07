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Регионы России

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Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ и ударах по инфраструктуре в Харьковской области

Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ и ударах по инфраструктуре в Харьковской области

Министерство обороны России сообщило о ликвидации 40 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также уничтожении боевой бронированной машины, двух пикапов и трёх квадроциклов в течение последних 24 часов в Харьковской области.

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