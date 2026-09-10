В Сочи после атаки украинских безэкипажных катеров временно закрыли часть пляжей

В Сочи временно закрыли часть пляжей после атаки украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
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