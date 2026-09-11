Суд отклонил жалобу экс-полковника Захарченко о том, что его не отправляют на СВО

Пресненский суд Москвы отклонил иск «золотого полковника» Дмитрия Захарченко, который пожаловался на отказ Минобороны России рассматривать его просьбу об отправке на на спецоперацию.
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