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Газета.ру

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Суд отклонил жалобу экс-полковника Захарченко о том, что его не отправляют на СВО

Суд отклонил жалобу экс-полковника Захарченко о том, что его не отправляют на СВО

Пресненский суд Москвы отклонил иск «золотого полковника» Дмитрия Захарченко, который пожаловался на отказ Минобороны России рассматривать его просьбу об отправке на на спецоперацию.

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