Астраханский ансамбль стал лауреатом фестиваля спектаклей по мотивам обрядов народов России

И еще он имеет шанс завоевать приз зрительских симпатий. Завершился очередной Всероссийский фестиваль-конкурс спектаклей по мотивам народных обрядов «От печки до печки», организатором которого выступило региональное отделение Ассамблеи народов России Ленинградской области.
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