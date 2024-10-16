Астраханский ансамбль стал лауреатом фестиваля спектаклей по мотивам обрядов народов России

И еще он имеет шанс завоевать приз зрительских симпатий. Завершился очередной Всероссийский фестиваль-конкурс спектаклей по мотивам народных обрядов «От печки до печки», организатором которого выступило региональное отделение Ассамблеи народов России Ленинградской области.