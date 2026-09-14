Минздрав России рекомендовал уточнить побочные эффекты валацикловира

Минздрав России рекомендовал производителям, использующим валацикловир, включить в инструкции информацию о побочных эффектах, таких как облысение и синдром Стивенса-Джонсона.
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