В Палате общин предложили выслать из Великобритании российского посла

Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд предложил в Палате общин британского парламента рассмотреть возможность отзыва посла России Андрея Келина из Соединенного Королевства в свете событий с Алексеем Навальным.
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