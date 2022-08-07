Заблокирован YouTube-канал Ростеха

https://www.ixbt.com/news/2022/08/07/youtube-lezet-na-rozhon. Компания Google уведомила компанию Ростех о блокировке ее YouTube-канала в связи с санкциями, о чем сегодня сообщила пресс-служба российской госкорпорации.
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