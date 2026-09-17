“Аккредитуй правильно!” или Дело ясное, что дело темное

Предписание констатирует нарушение п. 2 ст. 22 Закона о банкротстве. Но эта норма закрепляет обязанность СРО проводить аккредитацию «в порядке, установленном федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности» (ст.
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