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“Аккредитуй правильно!” или Дело ясное, что дело темное

Предписание констатирует нарушение п. 2 ст. 22 Закона о банкротстве. Но эта норма закрепляет обязанность СРО проводить аккредитацию «в порядке, установленном федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности» (ст.

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