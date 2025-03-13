В первом раунде Кубка Гагарина хоккеисты «Торпедо» сразятся с «Локомотивом»

Серия начнётся в Ярославле После завершения очередного игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ стало известно, что в конференции «Запад» нижегородское «Торпедо» уже точно займёт 8‑е место, которое выводит его на ярославский «Локомотив», который стал первым.
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