Мощный удар нанесён по порту Одессы: гремят взрывы (ВИДЕО)

Степан Жуковский

Это не ВКС РФ , это они сами себя, + некачественные кондиционеры польских друзей (которые им помогают и всеми способами поддерживают , но свои границы для укротоваров перекрывают - на всякий непредвиденный случай) 😁😁😁😆😆😆 Так и хочется спросить словами Тараса Бульбы :- Ну шо сынку , допомогли тебе твои ляхи ???