Русская весна
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Русская весна

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Мощный удар нанесён по порту Одессы: гремят взрывы (ВИДЕО)

Мощный удар нанесён по порту Одессы: гремят взрывы (ВИДЕО)

В ночь на 28 февраля по порту Одессы был нанесён мощный удар, вскоре после этого начались громкие множественные взрывы.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Молодцы парни...👍👍👍👍👍
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16 час.
JIяboн
Давно пора...
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15 час.
Степан Жуковский
Это не ВКС РФ , это они сами себя, + некачественные кондиционеры польских друзей (которые им помогают и всеми способами поддерживают , но свои границы для укротоваров перекрывают - на всякий непредвиденный случай) 😁😁😁😆😆😆 Так и хочется спросить словами Тараса Бульбы :- Ну шо сынку , допомогли тебе твои ляхи ???
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7 час.

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