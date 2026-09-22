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Чем платить во Вьетнаме в 2026 году: карты, наличные и сколько денег брать с собой

Чем платить во Вьетнаме в 2026 году: карты, наличные и сколько денег брать с собой

Сколько денег брать во Вьетнам, какую валюту везти и работают ли российские карты – эти вопросы стоит решить еще до поездки.

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