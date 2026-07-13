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Газета.ру

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Путин пообещал ветерану СВО помочь поступить на программу "Время героев"

Путин пообещал ветерану СВО помочь поступить на программу "Время героев"

Президент РФ Владимир Путин во время посещения форума "Народного фронта "Все для Победы!" пообщался с ветераном СВО Романом Бояркиным и пообещал ему помочь исполнить его личную просьбу, передает РИА Новости.

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