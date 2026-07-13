Путин пообещал ветерану СВО помочь поступить на программу "Время героев"

Президент РФ Владимир Путин во время посещения форума "Народного фронта "Все для Победы!" пообщался с ветераном СВО Романом Бояркиным и пообещал ему помочь исполнить его личную просьбу, передает РИА Новости.
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