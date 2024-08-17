МИД РФ: ВСУ ударили западными ракетами по мосту в Курской области

Россия обвиняет Украина использовала западное оружие для ударов по гражданским объектам, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, сообщает 16 августа пресс-служба внешнеполитического ведомства России.
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