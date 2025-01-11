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Царьград

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По реке Дон разлился растворитель лакокрасочных изделий. Как это отразится на питьевой воде Ростова?

По реке Дон разлился растворитель лакокрасочных изделий. Как это отразится на питьевой воде Ростова?

В реку Дон в Ростове попал растворитель. В администрации города рассказали, как это отразиться на качестве питьевой воды.

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