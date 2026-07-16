Eurasian Times: Россия нашла своим Су-57 неожиданное применение

Юрий Ильинов

"Бэкфайры" атаковали украинские цели неуязвимыми скоростными ракетами Х-32 Российские дальние сверхзвуковые самолеты Ту-22М3, известные также под натовским обозначением "Бэкфайр", в среду атаковали со стороны Черного моря цели, расположенные на побережье Одесской области. В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены взрывы, произошедшие на территории порта Южный. После этого на важном для Украины объекте начались сильные пожары, и в небо стали подниматься столбы черного дыма. По некоторым данным, наши воздушно-космические силы снова применили сверхзвуковые крылатые ракеты Х-32. По открытым данным, имеющимся в Сети, это оружие способно разгоняться до 5400 километров в час. В разных источниках указывается различная масса: 5800 – 6000 килограмм. Масса боевой части – около тонны. Длина – более 11 метров. Дальность полета – одна тысяча километров. В ходе выполнения задания это средство поражения может подниматься до высоты в сорок километров. "Тридцать вторая" обладает высокой точностью и является неуязвимой для средств противовоздушной обороны врага.