В Молдове ушел из жизни командир взвода миномётного полка

В Молдове ушел из жизни командир взвода 3-го дивизиона 92-го гвардейского миномётного полка, кавалер орденов Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, медалей "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией", кавалер высшей награды Республики Молдова - Ордена Республики, гвардии майор Анатолий Николаевич Кондырев.