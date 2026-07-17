В Забайкалье призвали экономить топливо: регион получает 24 тысячи тонн при потребности в 88

Топливный кризис в Забайкальском крае удалось стабилизировать, но радоваться пока нечему. Министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова на круглом столе Общественной палаты 17 июля призвала жителей к «размеренному и разумному потреблению бензина».
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