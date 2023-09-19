У меня никогда и ничего не было по-человечески!

Дебил,я уже в 16 лет был квалифицированным рабочим.И надо же столько прожить и ничего не добиться,а на халяву получать денежки очень хочется придурку.

Ольга Гусева

Жалеть себя - удел слабых людей. У автора эта жалость красной линией по писанине проходит. Психолог - как вариант. Неуверенный, недолюбленный, неумеющий ценить саму жизнь, ещё много чего. Нет веры - это отвратительно, нет желаний - это просто варварство. Нравиться быть лузером - будьте им. Не нравится жить - выбор есть. Так жили и живут много людей. Автор такой не один. Всё в руках самого человека (в данном случае).