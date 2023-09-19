Крик души! В очередной раз наболело!Не знаю, прочтёт ли кто-то, а если прочтёт, какие выводы сделает…Я задумывал этот блог как исключительно позитивный, но бытие определяет сознание, и негатив некуда девать…Всю жизнь я страдал! У меня никогда и ничего не было по-человечески!Рос в 90-е годы, семья тогда бедно жила.
У меня никогда и ничего не было по-человечески!
Комментарии
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Aнатолий Райков
Дебил,я уже в 16 лет был квалифицированным рабочим.И надо же столько прожить и ничего не добиться,а на халяву получать денежки очень хочется придурку.
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23 час.
И
Ира
Господи, пошли этому мыльному пузырю легкую смерть, как он сам хочет. Пока он другим людям бед не принес...
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23 час.
Ольга Гусева
Жалеть себя - удел слабых людей. У автора эта жалость красной линией по писанине проходит. Психолог - как вариант. Неуверенный, недолюбленный, неумеющий ценить саму жизнь, ещё много чего. Нет веры - это отвратительно, нет желаний - это просто варварство. Нравиться быть лузером - будьте им. Не нравится жить - выбор есть. Так жили и живут много людей. Автор такой не один. Всё в руках самого человека (в данном случае).
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20 мин.
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