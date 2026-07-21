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Русская весна

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Иран нанёс серию ударов по американским объектам в Бахрейне, Кувейте, Иордании (ВИДЕО)

Иран нанёс серию ударов по американским объектам в Бахрейне, Кувейте, Иордании (ВИДЕО)

КСИР сообщил о массовой серии ударов по американским объектам в странах Персидского залива. В Бахрейне поврежден главный центр обработки данных Amazon, уничтожены радиолокационная станция и зенитный ракетный комплекс Patriot.

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