Иран нанёс серию ударов по американским объектам в Бахрейне, Кувейте, Иордании (ВИДЕО)

КСИР сообщил о массовой серии ударов по американским объектам в странах Персидского залива. В Бахрейне поврежден главный центр обработки данных Amazon, уничтожены радиолокационная станция и зенитный ракетный комплекс Patriot.
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