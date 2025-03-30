Глюкоза устроила «голые» танцы в ванной — снова не в адеквате

Фанаты оказались в шоке от поведения артистки. Наталья Ионова (Глюк"оZа) Социальные сетиПосле скандала в Красноярске и разборок с продюсером Максом Фадеевым певица Глюкоза переосмыслила свое творчество и сменила имидж.
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