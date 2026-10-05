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Унесли 210 килограммов искусства: из музея пропала книга с обложкой Дали

Унесли 210 килограммов искусства: из музея пропала книга с обложкой Дали

Очередное громкое похищение произошло на французской земле.В музее современного искусства города Иссуар пропала уникальная книга «Апокалипсис» авторства Жозефа Форе (1958 год), для которой обложку изготовил Сальвадор Дали.

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