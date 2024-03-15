Медведев прокомментировал смерть Александра Ширвиндта

Медведев назвал смерть Александра Ширвиндта горькой и невосполнимой потерей Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смерть народного артиста России, актера и театрального режиссера Александра Ширвиндт.
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