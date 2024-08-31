Этой ночью мосты не перекроют

Проезд по мостам ограничиваться не будет.Проезд по мостам ограничиваться не будет.Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 31 августа на 1 сентября Северодвинский и Краснофлотский мосты не перекрываются.
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