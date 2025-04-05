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  • Сергей Рыбкин
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10 обычных для Филиппин вещей, которые кажутся нам странными

10 обычных для Филиппин вещей, которые кажутся нам странными

Не секрет, что Филиппины были открыты миру в XVI веке испанцами. И хотя цивилизация, основанная на смешении различных культур и народностей, сформировалась здесь задолго до того, точкой отсчета для филиппинской государственности служит 1521 год, когда испанская экспедиция во главе с Фернаном Магелланом высадилась на одном из 7 000 филиппинских островов.

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