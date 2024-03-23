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Совершенный охотник - в России ведётся разработка новейшей системы ПВО, способной массово перехватывать беспилотники.

Совершенный охотник - в России ведётся разработка новейшей системы ПВО, способной массово перехватывать беспилотники.

То, что ещё пару-тройку лет назад казалось фантастикой, и по большей части фигурировало в играх и фильмах, сейчас уже является реальностью - беспилотники правят бал, во всех сферах, но лидируют, безусловно, в воздушной.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
сделайте тогда пишите ,ато курочка ещё в гнезде ,яичко в п--де а вы уже сковородку разогреваете .
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