Петербуржцам напомнили об аудиопроекте «Подвиги ленинградских спортсменов»

В эфир вышли 10 выпусков Жители Петербурга могут послушать программу «Подвиги ленинградских спортсменов», которую подготовило «Радио «Зенит», посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
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