Немецкий гражданин Николай Гайдук задержан ФСБ за подготовку диверсий в России Ольга ВайленкоФедеральная служба безопасности России сообщила о задержании гражданина Германии Николая Викторовича Гайдука, 1967 года рождения, подозреваемого в организации диверсионных актов на объектах российской энергетической инфраструктуры.
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