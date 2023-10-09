Челябинские силовики отклонили все заявки мигрантов на проживание в РФ

Все 20 заявлений мигрантов о разрешении жить в России отклонены. Таковы итоги прошедшего 9 октября заседания комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание.
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