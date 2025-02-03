Европейская страна заявила о готовности заблокировать новый пакет санкций против России

Депутат Европарламента Любош Блаха заявил, что Словакия готова заблокировать принятие 16-го пакета европейских санкций против России, если Украина не возобновит поставки российского газа через свою территорию.
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