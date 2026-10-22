© Евгений Одиноков/РИА НовостиАрабские страны отмечают углубление связей с Россией. Этот процесс происходит, несмотря на сложную обстановку в регионе Персидского залива, заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.
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