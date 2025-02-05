Муфтий Крганов о девушках, желающих стать богословами: «Каждая женщина подобна медресе»

Женщины должны иметь возможность быть блогерами и получать исламское богословское образование. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир хазрат Крганов в интервью РИА Новости.
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