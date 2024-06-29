"Я вас услышал": названы фразы, по которым можно распознать телефонных мошенников

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Как сейчас выглядят главные схемы "разводок" «Здравствуйте, это служба безопасности банка», «Подозрительные операции по вашему счету», «От вашего имени поступила заявка на кредит», «Ваш сын попал в беду» — редкий россиянин не получал телефонные звонки подобного содержания.