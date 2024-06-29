ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 636 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Это Вы демагогией занялись, по-моему.«Я больше не буду...
  • Воробей
    Если такой, то ему не до извращений. Я же говорю о нормальных, кому секс нужен для нормального функционирования.Пока женщина «вын...
  • Элина Морозова
    Вы много чего не видите, а еще больше не хотите видет того, что не вписывается в ваши бредни.«Я больше не буду...

"Я вас услышал": названы фразы, по которым можно распознать телефонных мошенников

"Я вас услышал": названы фразы, по которым можно распознать телефонных мошенников

Как сейчас выглядят главные схемы "разводок" «Здравствуйте, это служба безопасности банка», «Подозрительные операции по вашему счету», «От вашего имени поступила заявка на кредит», «Ваш сын попал в беду» — редкий россиянин не получал телефонные звонки подобного содержания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Полезно. Будьте бдительны всегда!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх