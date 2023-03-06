Анчелотти после 0:0 с «Бетисом»: «Я больше расстроен, чем зол. 9 очков отставания – много, но «Реал» должен бороться до конца»

Карло Анчелотти высказался о результате матча «Реала» против «Бетиса» (0:0) в Ла Лиге. Мадридский клуб после победы над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не может выиграть на протяжении трех матчей подряд – с «Атлетико» (1:1), «Барселоной» (0:1) и «Бетисом» (0:0).
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