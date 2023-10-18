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Евреи заманили США в котёл, а персы подыграли: Главная интрига конфликта, теперь Вашингтону не отвертеться

Если израильские власти твердят, что за атаками ХАМАС стоит Иран, а иранские власти рассуждают об открытии второго фронта против Израиля, то почему часики тикают, а это все еще не произошло? Какой смысл готовить масштабное нападение силами своих прокси-войск, чтобы потом выжидать и не воспользоваться его результатами? Только если конечной целью было нечто иное, что имеет крайне малое отношение к интересам палестинцев – ими просто воспользовались, причем обе стороны.

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Комментарии
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Александр Николаевич
ТО, что в ЗАГЛАВИИ - самое первое, что пришло в голову! Т.е - это повторение Вьетнама и похоже на Корею...  Но, сегодня ВВП гораздо похитрее прежних правителей... Так что нужно посмотреть...!
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9 час.
Александр Николаевич
ПРИ условии, что в ЭТО же время проходил масштабный мировой форум с глобальным участием ВВП, то очень похоже на МЫШЕЛОВКУ!!!
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9 час.
Natalija Osminina
Первой мышеловкой была Украина. Не срослось. Путин хоть вступил  на нее с СВО, но итоговый результат не тот,  который хотелся англосаксам. Второй мышлеловкой была Армения. Путин даже вступать в нее не захотел, доверил разбираться с ней Турции с Ираном. Третья мышеловка- Ближний Восток.
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9 час.

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