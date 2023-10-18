Евреи заманили США в котёл, а персы подыграли: Главная интрига конфликта, теперь Вашингтону не отвертеться

Если израильские власти твердят, что за атаками ХАМАС стоит Иран, а иранские власти рассуждают об открытии второго фронта против Израиля, то почему часики тикают, а это все еще не произошло? Какой смысл готовить масштабное нападение силами своих прокси-войск, чтобы потом выжидать и не воспользоваться его результатами? Только если конечной целью было нечто иное, что имеет крайне малое отношение к интересам палестинцев – ими просто воспользовались, причем обе стороны.